Akademi Ligi oyuncularını da Espor Sahnesi’nde izleyeceğiz

Daha önce online olarak yapılan bu ligin, yarı final ve final karşılaşmaları Espor Sahnesi’nde olacak. Ligin 9. haftasının ardından yarı finalde yer alacak ekipler kesinleşecek. 9. haftanın maç programı hemen aşağıda sizlerle.
14 Mart Takvimi:
18:00 SUP Akademi – HWA Akademi
19:00 GAL Akademi – FB Akademi
20:00 BJK Akademi – RYL Akademi
15 Mart Takvimi:
17:00 RYL Akademi – HWA Akademi
18:00 FB Akademi – BJK Akademi
20:00 GS Akademi – SUP Akademi
Yukarıdaki karşılaşmaların ardından yarı finallerde yer alacak ekipler de netleşmiş olacak. 22 Mart Cuma ve 23 Mart Cumartesi günleri Espor Sahnesi üzerinden oynanacak yarı final mücadelelerinin ardından 24 Mart Pazar günü Akademi Ligi Finali’ni izleyeceğiz.
Yarı Final Karşılaşmaları:
22 Mart Cuma – 17:00
23 Mart Cumartesi – 13:00
Bilet Fiyatı: 10TL
Final:
24 Mart Pazar – 13:00
Bilet Fiyatı: 15TL
Kaynak: Playerbros