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Akademi Ligi oyuncularını da Espor Sahnesi’nde izleyeceğiz

League of Legends Türkiye Akademi Ligi oyuncuları da Espor Sahnesi’nde izleyicilerin karşısına çıkacak.

13 Mart 2019, Çarşamba 11:35
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Akademi Ligi oyuncularını da Espor Sahnesi’nde izleyeceğiz

Daha önce online olarak yapılan bu ligin, yarı final ve final karşılaşmaları Espor Sahnesi’nde olacak. Ligin 9. haftasının ardından yarı finalde yer alacak ekipler kesinleşecek. 9. haftanın maç programı hemen aşağıda sizlerle.

14 Mart Takvimi:

18:00 SUP Akademi – HWA Akademi

19:00 GAL Akademi – FB Akademi

20:00 BJK Akademi – RYL Akademi

15 Mart Takvimi:

17:00 RYL Akademi – HWA Akademi

18:00 FB Akademi – BJK Akademi

20:00 GS Akademi – SUP Akademi

Yukarıdaki karşılaşmaların ardından yarı finallerde yer alacak ekipler de netleşmiş olacak. 22 Mart Cuma ve 23 Mart Cumartesi günleri Espor Sahnesi üzerinden oynanacak yarı final mücadelelerinin ardından 24 Mart Pazar günü Akademi Ligi Finali’ni izleyeceğiz.

Yarı Final Karşılaşmaları:

22 Mart Cuma – 17:00

23 Mart Cumartesi – 13:00

Bilet Fiyatı: 10TL

Final:

24 Mart Pazar – 13:00

Bilet Fiyatı: 15TL

Kaynak: Playerbros

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