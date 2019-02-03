Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Dinamo Zagreb'in 17 yaşındaki yıldızı Ajdin Hasic, Instagram'dan Siyah-Beyazlı takımı takibe aldı.
Forvet arkası ve ikinci forvet olarak görev yapabilen Ajdin Hasic, Dinamo Zagreb'le sorun yaşadığı iddia ediliyordu.
Ajdin Hasic'in Beşiktaş'ı takibe alması siyah-beyazlı taraftarlar tarafından siyah-beyazlı takıma tranfser olacağı şeklinde yorumlandı.
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Hasic'in Instagram'dan hesabından takibe altığı bu ekran görüntüsü ile anlaşıldı.
Ajdin Hasic kimdir?
7 Ekim 2001 Bosna Hersek doğumlu sol ayaklı oyuncu, sağ kanat ve forvet oynayabiliyor. Futbola Dinamo Zagreb alt yapısında başlayan Hasic bu sezon Dinamo Zagreb 2 takımında 5 maçta 1 gol atmayı başardı.