Ajdin Hasic için 'Denenme' ifadesi neden kullanıldı? İşte sebebi...

Siyah-beyazlı yönetim, kafile fotoğrafında yer alıp takımla birlikte antrenmana çıkan genç oyuncuyu resmen açıklamak için 18 yaşına gireceği tarih olan 7 Ekim 2019'u bekliyor.

Beşiktaş, Hasic'in yıldızını parlatarak F.Bahçe'den Napoli'ye 16 milyon Euro artı bonuslar karşılığında giden Eljif Elmas örneğinde olduğu gibi astronomik bir bonservis bedeli kazanmayı planlıyor.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon 17 yaşındaki Bosnalı yıldız adayına imza attırarak sürpriz yapmıştı. Asıl detay ise Hasic'in profesyonel sözleşmesini bir gün geciktiren kulübü Dinomo Zagreb'in hatasını bilen siyahbeyazlıların devreye girerek 24 saatte transferi noktalamasıydı. Ortaya çıkan haber sonrası Hırvatistan'da deprem etkisi yaratan transfer, Dinamo Zagreb'de iki yöneticinin görevden alınmasına neden olmuştu. Real Madrid ve Juventus gibi dünya devlerinin takip ettiği oyuncu için yüksek bonservis hayalleri yıkılan Hırvat temsilcisi olayı mahkemeye taşımıştı.

TEDBİREN 'DENEME' AÇIKLAMASI YAPILDI

Bunun ardından Hasic'in 18 yaşına girmesini bekleyen Beşiktaş, ailesini İstanbul'a getirmiş, oyuncuya da çalışma takvimi oluşturmuştu. Siyah-beyazlılar dün Avusturya kampına giderken Bosnalı sağ kanadın da kafile fotoğraflarında olması dikkat çekti ve ardından kulüp tarafından oyuncunun Avusturya kampında deneneceği duyuruldu.

Açıklamada 'Denenme' ifadesinin yaşanan mahkeme süreci nedeniyle kullanıldığı öğrenildi. Ajdin Hasic'i transferinde paralellikler olan Eljif Elmas gibi parlatıp yüksek bir bonservis bedeliyle pazarlamayı hedefleyen siyah-beyazlılar, genç oyuncuyu 18 yaşına gireceği tarih olan 7 Ekim'de resmen açıklayacak. (Sabah)