Ajax’tan Marc Overmars’a yeni sözleşme

Ajax, sportif direktörü Marc Overmars ile Kasım 2024 yılında bitecek sözleşmesini Haziran 2026 yılına kadar uzattı. 2012 yılından beri Ajax’taki görevini sürdüren Marc Overmars için Newcastle United’ın ilgisi bulunuyordu.

48 yaşındaki Ajax efsanesi için Avrupa kulüplerinden gelen büyük ilgi sonrası sözleşme yenileyen Hollanda kulübü, bunu Twitter’dan yaptığı paylaşımda ‘Marc’ı aramayı bırakın’ diyerek duyurdu.

Marc Overmars ise Ajax resmi sitesine yaptığı açıklamada işinden hala çok keyif aldığını belirtti.