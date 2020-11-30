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Ajax'tan gol yağmuru! 6 maç 36 gol

Hollanda'nın köklü takımlarından Ajax son dönemde müthiş bir performans gösteriyor. Eredivisie'nin gol rekorunu kırdığı Venlo maçını 13-0 kazanan Ajax, son 6 haftada hız kesmedi. Ajax son 6 lig maçında 36 gol atarken sezon genelinde şimdiden 42 gole ulaştı

30 Kasım 2020, Pazartesi 23:05 Son Güncelleme:
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Ajax'tan gol yağmuru! 6 maç 36 gol

Hollanda'nın köklü takımlarından Ajax son dönemde müthiş bir performans gösteriyor. Eredivisie'nin gol rekorunu kırdığı Venlo maçını 13-0 kazanan Ajax, son 6 haftada hız kesmedi. Ajax son 6 lig maçında 36 gol atarken sezon genelinde 10 lig maçında 42 gole ulaştı

Ajax'ın son 6 maçı

  • Ajax 5-1 Heerenveen
  • Venlo 0-13 Ajax
  • Ajax 5-2 F. Sittard
  • Utrecht 0-3 Ajax
  • Ajax 5-0 Heracles
  • Emmen 0-5 Ajax

Bu sezon 14 resmi maça çıkan ve sadece 1-0 kaybettiği Liverpool maçında gol atamayan Ajax'ta Tadic 9 gol - 4 asist, Lassina Traore 8 gol-4 asist ile oynuyor


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