Hollanda'nın köklü takımlarından Ajax son dönemde müthiş bir performans gösteriyor. Eredivisie'nin gol rekorunu kırdığı Venlo maçını 13-0 kazanan Ajax, son 6 haftada hız kesmedi. Ajax son 6 lig maçında 36 gol atarken sezon genelinde 10 lig maçında 42 gole ulaştı

Ajax'ın son 6 maçı

Ajax 5-1 Heerenveen

Venlo 0-13 Ajax

Ajax 5-2 F. Sittard

Utrecht 0-3 Ajax

Ajax 5-0 Heracles

Emmen 0-5 Ajax

Bu sezon 14 resmi maça çıkan ve sadece 1-0 kaybettiği Liverpool maçında gol atamayan Ajax'ta Tadic 9 gol - 4 asist, Lassina Traore 8 gol-4 asist ile oynuyor



