Ajax'tan gol yağmuru! 6 maç 36 gol
Hollanda'nın köklü takımlarından Ajax son dönemde müthiş bir performans gösteriyor. Eredivisie'nin gol rekorunu kırdığı Venlo maçını 13-0 kazanan Ajax, son 6 haftada hız kesmedi. Ajax son 6 lig maçında 36 gol atarken sezon genelinde şimdiden 42 gole ulaştı
Hollanda'nın köklü takımlarından Ajax son dönemde müthiş bir performans gösteriyor. Eredivisie'nin gol rekorunu kırdığı Venlo maçını 13-0 kazanan Ajax, son 6 haftada hız kesmedi. Ajax son 6 lig maçında 36 gol atarken sezon genelinde 10 lig maçında 42 gole ulaştı
Ajax'ın son 6 maçı
- Ajax 5-1 Heerenveen
- Venlo 0-13 Ajax
- Ajax 5-2 F. Sittard
- Utrecht 0-3 Ajax
- Ajax 5-0 Heracles
- Emmen 0-5 Ajax
Bu sezon 14 resmi maça çıkan ve sadece 1-0 kaybettiği Liverpool maçında gol atamayan Ajax'ta Tadic 9 gol - 4 asist, Lassina Traore 8 gol-4 asist ile oynuyor