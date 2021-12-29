Bu sezon hem Hollanda Eredivisie'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle isminden söz ettiren Ajax'ın yıldız golcüsü Sebastien Haller, Afrika Uluslar Kupası ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Telegraaf'a konuşan Haller, Afrika Uluslar Kupası'na gidip gitmeyeceğine yönelik soruya, "Bu Afrika'ya yapılan saygısızlığı gösteriyor. Bu soru Avrupa Şampiyonası'na giden Avrupalı bir oyuncuya sorulur muydu? Aslında bu turnuva yaz aylarında yapılacaktı ama korona nedeniyle ertelendi. Elbette Fildişi Sahili'ni temsil etmek için Afrika Kupası'na gideceğim. Bu en büyük şeref" sözleri ile tepkisni dile getirdi.

Ülkesi Fildişi Sahili ile kulübü arasında seçim yapmak zorunda kalmaktan nefret ettiğini belirten Haller, "Bu durum çok sinir bozucu. Ülkem ve kulübüm arasında seçim yapmak zorunda kalmaktan nefret ediyorum. Ajax ile şampiyonluk için oynuyorum ve bu iki maç çok önemli çünkü sıralamayı etkiliyor." dedi.

Bu sezon Ajax ile 24 maça çıkan Haller, 22 gol ve 6 asistlik performans göstermiş durumda.







