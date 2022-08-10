Ajax'ın yıldızı Dusan Tadic, Temmuz ayı sonunda korkutucu bir olayla karşı karşıya kaldı. Sırp yıldızın evinin önündeki soyguncuların saldırısına uğradığı belirtiliyor.

De Telegraaf'ın haberine göre 27 Temmuz'u 28'ine bağlayan gecede Dusan Tadic, evinin önüne gelip arabasından indiğinde koyu renkli giyinmiş, şapkalı iki adam ile karşılaştı. Tadic, ilk anda koşmaya başlasa da saldırganlar ile arasında arbede yaşandı. Nitekim polisin raporunda Tadic'in ismi yer almasa da şahsın şiddetli bir şekilde direnç gösterdiği ifade edildi.

Tadic'in soygunculardan birini yumruklamayı başardığı belirtilirken elinden hafif yaralanıp elbiselerinin yırtıldığı aktarıldı. Tadic, bir yemek dükkanına kaçmayı başarırken soyguncuların da motosikletle olay yerinden uzaklaştıkları aktarıldı.

Ajax, konuya ilişkin resmî bir açıklama yapmasa da Sırp yıldızın parmaklarındaki yaralar dikkat çekmişti. Polisin raporunda da Tadic'in sokağında Tadic gibi 33 yaşındaki biri yer almıştı.

Korkunç iddia

Henüz olaya ilişkin araştırmalar sürerken NOS, daha vahim bir durumun kıyısından döndüldüğünü belirtti. Pizza dağıttıkları söyleyen iki kişinin olay zamanına yakın Tadic'in evinin zilini çaldıkları fakat eşinin kapıyı açmayı reddederek bir terslik olduğunu anladığı iddia edildi.

Zahavi'nin de başına gelmişti

Tadic, Hollanda'da soyguncular tarafından hedef alınan ilk futbolcu değil. Geçtiğimiz yıl, o dönem PSV forması giyen Eran Zahavi de iki kez bu durumla karşı karşıya kaldı. İlk olayda Zahavi'nin eşi ve çocuklarının elleri bağlanıp, ağızları bantlanmıştı. İki soyguncu, değerli eşyalar ve nakit para ile kaçmıştı. 6 ay sonra da Zahavi'nin evine tekrar girilirken bu kez evde kimse yoktu.