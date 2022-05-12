Hollanda Eredivisie'de şampiyonluğa ulaşan Ajax, Manchester United'ın başına geçecek Erik ten Hag'ın yerine teknik direktörlük görevi için Belçika ekibi Club Brugge'ü çalıştıran Alfred Schreuder ile anlaştığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Alfred Schreuder'in takımın başına geçmesi için Club Brugge ile anlaşmaya varıldığı ve Hollandalı teknik adamın 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı duyuruldu.

Ayrıca yeni sezonda Ajax'ın başına geçecek olan Alfred Schreuder'in sözleşmesinde bir yıllık opsiyonun da bulunduğu belirtildi.

Anlaşmanın resmiyet kazanmasının ardından Alfred Schreuder şu sözleri dile getirdi: Ajax'ta teknik direktör olmak, bir onur ve büyük bir fırsat. Ben de buraya döndüğüm için heyecanlıyım çünkü Ajax'ta çalıştığım bir buçuk yıldan çok keyif almıştım. Güzel futbol oynayan bir takımla Amsterdam'da kupalar kazanmak istiyorum. Ama önce Club Brugge ile sezonu başarılı bir şekilde bitirmek istiyorum."

Daha önce Ajax ve Barcelona'da yardımcı antrenörlük görevi de yapan Schreuderi Ocak 2022'de Club Brugge'ün başına geçmişti.



