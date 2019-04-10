Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda kupanın son sahibi Real Madrid’i turnuva dışına iten Ajax ile Avrupa’nın en büyüğü olmak isteyen Ronaldo'lu Juventus karşı karşıya geliyor.

MÜKEMMEL JENERASYONUN HİKAYESİ SÜRECEK Mİ?

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafasız herkesin beğenisini kazanan Ajax 16 senelik aradan sonra bir kez daha çeyrek final heyecanı yaşayacak. Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt ve David Neres gibi gelecek vaat eden isimlerin yanına Dusan Tadic, Hakim Ziyech ve Klaas-Jan Huntelaar gibi tecrübeli yıldızları monte eden Hollanda ekibi mükemmel sayılabilecek bir jenerasyon yakaladı. Özellikel de Jong ve de Ligt gibi isimlerin yazın Avrupa’nın dev kulüplerine transfer olacağı biliniyorken bu jenerasyon sezonu bitirebileceği en üst seviyede tamamlama ihtimali futbolseverleri heyecanlandırıyor.

RONALDO TALİHİ DÖNDÜREBİLECEK Mİ?

İtalya Serie A’da 20 puan farkla liderliğini sürdüren ve bu hafta kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek Juventus yıllardır yaptığı yatırımın karşılığını Şampiyonlar Ligi kupasıyla yapmak istiyor. Yakın zamanda iki kez final oynayan Siyah-beyazlılar Barcelona ve Real Madrid’e diş geçirememişti. Bu sezon tüm odağını Devler Ligi’ne veren Juventus Ronaldo transferiyle ne kadar ciddi olduğunu ispatlamıştı. Sakatlığı geçen ve bu maçta forma giyebilecek duruma gelen Portekizli süperstar takımının makus talihini değiştirmek ve bir başka kulüp formasıyla da en büyük kupayı kaldırmak istiyor.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- 1990 yılından sonra Avrupa kupalarında 7 kez karşılaşan iki ekipten Juventus rakibine hiç mağlup olmadı. (Ms2)

- Juventus Ajax’a genel toplamda 9 maçtır mağlup olmuyor. (Ms2)

- Ajax bu sezon ön elemeler dahil Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 14 maçın 13’ünde gol atma başarısı gösterdi. Juventus ise bı sezon Devler Ligi’nde yaptığı 8 maçın 7’inde ağları havalandırdı. (Kg var)

MİSLİ.COM ÜYELERİ JUVE’DEN YANA!

Merakla beklenen karşılaşmaya Misli.com’dan bahis yapan üyelerin %44’lük bölümü maçı Juventus’un kazanacağı görüşünde. %25lik kesim ise maçın karşılıklı gol veya 2.5 golü üzeri biteceği noktasında birleşmiş görünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR NE DİYOR?

Juventus, Ajax’ın oyun kurgusunu bozacak nadir ekiplerden biri. Juventus tarafındaki oranın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Juventus, turun ilk ayağında kazanacak güven ve konsantreye fazlasıyla sahip.