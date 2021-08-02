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Ajax'ın eski futbolcusu Jerge Hoefdraad hayatını kaybetti

Hollanda ekiplerinden Ajax'ın eski futbolcusu Jerge Hoefdraad, katıldığı bir partide meydana gelen kavgayı ayırmak isterken başından vurularak 35 yaşındaki yaşamını yitirdi.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 23:00 Son Güncelleme:
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Ajax'ın eski futbolcusu Jerge Hoefdraad hayatını kaybetti

Hollanda'nın köklü kulübü Ajax'ın eski futbolcusu Jerge Hoefdraad'dan acı haber geldi.

Hollanda basınından De Telegraaf'ın haberine göre Surinam asıllı Hollandalı futbolcu, katıldığı bir partide meydana gelen kavgayı ayırmak isterken başından vurularak hayatını kaybetti.

Ajax altyapısında forma giyen Jerge Hoefdraad, son olarak ülkesinin takımlarından De Volewijckers'in kadrosunda yer alıyordu. Ölüm haberi sonrası Hoefdraad'ın Ajax'tan eski takım arkadaşı, Galatasaraylı Ryan Babel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi.



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