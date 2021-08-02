Hollanda'nın köklü kulübü Ajax'ın eski futbolcusu Jerge Hoefdraad'dan acı haber geldi.

Hollanda basınından De Telegraaf'ın haberine göre Surinam asıllı Hollandalı futbolcu, katıldığı bir partide meydana gelen kavgayı ayırmak isterken başından vurularak hayatını kaybetti.

Ajax altyapısında forma giyen Jerge Hoefdraad, son olarak ülkesinin takımlarından De Volewijckers'in kadrosunda yer alıyordu. Ölüm haberi sonrası Hoefdraad'ın Ajax'tan eski takım arkadaşı, Galatasaraylı Ryan Babel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi.







