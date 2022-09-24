Ajax'ın tecrübeli kalecisi Remko Pasveer son yıllardaki yükselişiyle bunu net bir biçimde ortaya koyuyor. Pasveer 38 yaşında. Deneyimli eldiven profesyonel futbol kariyerindeki 20. yıla çok yaklaştı. Ancak kariyerinde bazı eksikler vardı. Pasveer 35'inden sonra bu eksikleri birer birer gidermeye başladı.

PASVEER'İN KARİYERİ

Remko kariyerine Twente'de başladı. O yıllarda, eski bir kaleci olan babası Eddie Pasveer, Twente'nin kaleci antrenörlüğünü yapıyordu. 2004-05 sezonunda Eredivisie'deki ilk maçına çıkan kaleci, Twente'de yeterince süre bulamadı ve daha düşük ölçekli bir takıma, Heracles'e imza attı.

Pasveer 25 yaşına geldiğinde Eredivisie'de düzenli olarak oynamaya başladı. Hemen hemen her sezona kümede kalma parolasıyla çıkan Heracles'te dört sezon üst üste oynadıktan sonra PSV Eindhoven onu kadrosuna kattı. Pasveer, Philips Stadyumu'na taşındığında 30 yaşına ulaşmıştı. Ancak Remko için PSV kariyeri pek de istediği gibi gitmedi. Hollandalı file bekçisi burada üç sezon geçirdi ancak Jeroen Zoet'ün arkasında beklemek zorunda kaldı. Pasveer'in PSV kariyeri üç sezonda çıktığı 19 resmi maçın ardından sona erdi.

2017 yazında Pasveer, Vitesse'in yolunu tutarken Vitesse kalecisi Eloy Room ise PSV'ye katıldı. 33 yaşındaki Remko Pasveer için kariyerinin sonu yaklaşıyor gibiydi ve daha düzenli oynayabileceği bir takım olması açısından Vitesse onun adına doğru bir tercihti.

Daha önce Başakşehir forması da giyen Portekizli file bekçisi Eduardo, Chelsea'den ayrıldı ve İngiliz devinin yakın ilişkiler kurduğu Vitesse'e imza attı. Bu hamle, Remko Pasveer'in yeniden kulübeye döneceği anlamına geliyordu. 2018-19 sezonunda Hollandalı, ikinci kaleci durumuna düştü ve 12 maçta görev yapabildi.

Bir sezonluk Hollanda macerasının ardından Eduardo, altyapısında yetiştiği Braga'da kariyerini noktalamak üzere Portekiz'e geri döndü. Bu, Pasveer için iyi bir haberdi. 2019-20 sezonunda deneyimli file bekçisi yeniden eldivenlerini taktı ve A takım kalecisi oldu. Ancak bu kez de Covid-19 pandemisi nedeniyle Hollanda'da futbol ligleri önce askıya alındı, sonrasında tescil edildi. Pasveer yeniden form tutmaya başlamışken hevesi yine kursağında kalsa da artık eskisinden daha değerli ve daha deneyimli bir isimdi.

AJAX MACERASI 37'DE BAŞLADI

2020-21 sezonu devam ederken Remko Pasveer'in kariyerinin sonbaharında yeniden tomurcuklar açtı. Ajax, bir sonraki sezon için 37 yaşındaki file bekçisiyle anlaşmaya varıldığını açıkladı. Hollanda ekibi kaleci konusunda sıkıntılar yaşıyordu. Andre Onana'nın doping cezası nedeniyle kale Maarten Stekelenburg'a emanet edilse de bir alternatif ihtiyacı doğdu ve Hollanda devi bu hamle için uzağa gitmedi. Ligin en deneyimli ve hala üst düzey seviyede güven veren kalecilerinden Pasveer'i kadrosuna kattı.

Kariyerinin hemen hemen her döneminde çeşitli sorunlarla karşılaşan Pasveer, Ajax'ta da kaderinden kaçamadı. O güne kadar ciddi bir sakatlık yaşamayan kalecinin parmağı kırıldı ve yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kaldı. Buna rağmen aynı sezon Pasveer takımıyla 28 maçta süre aldı. Aynı sezon Stekelenburg ve Onana'nın çıktığı toplam maç sayısı 20 etmiyordu. Pasveer, Ajax için geçici bir çözümmüş gibi görünse de Amsterdam temsilcisi ezberleri bozdu.

KARİYERİNİN ZİRVESİNE ÇIKTI

2022 yazında Andre Onana sözleşmesi bittikten sonra Inter'e imza attı. Ajax'ın kaleci transferi tartışılırken sezona 38 yaşındaki Pasveer ile başladılar. Onun arkasında 40 yaşındaki Stekelenburg beklerken altyapıdan gelen 22 yaşındaki Jay Gorter da üçüncü kaleci olarak konumlandı. Pasveer, 38 yaşında kariyerinin zirvesine çıkıyordu.

Erik ten Hag'ın Manchester United'a imzası sonrası Alfred Schreuder ile yeni bir sayfa açan Ajax, Eredivisie'de geride kalan 7 haftada 18 puan toplarken kalesinde 4 gol gördü. Pasveer bu süreçte 4 maçta kalesini gole kapamayı başardı. Şampiyonlar Ligi'ndeki 4-0'lık Rangers maçı ve 2-1 kaybedilen Liverpool maçında da kale Pasveer'indi. 40'ına merdiven dayayan Remko, Anfield'da 8 kurtarışa imza atsa da çabası puan için yeterli değildi.

VAN GAAL MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRDI

Hollanda Milli Takım teknik direktörü Louis van Gaal ise Remko Pasveer'in bu performansını görmezden gelmedi ve Kasım ayında 39 yaşına girecek kaleciyi aday kadroya dahil etti. Uluslar Ligi'nde Hollanda, Polonya'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederken kalede Pasveer vardı. Bu maç, onun kariyerindeki en özel anlardan birini işaret ediyordu. Hollandalı, 38 yaşında ilk kez milli formayı sırtına geçirdi.

Kaleci konusunda derin bir genişliğe sahip olmayan Hollanda, Jasper Cillessen'in de düşüşe geçtiği dönemde kaleyi Pasveer'e emanet edebilir. Ajax bunu çekinmeden denedi ve karşılığını aldı. Louis van Gaal ise artık bir tercih yapmak zorunda kalacak.

37'sinde Ajax'a imza atan, 38'inde Hollanda Milli Takımına çağırılan Remko Pasveer, 39'unda Dünya Kupası'nda boy göstermek istiyor. (NTV Spor)