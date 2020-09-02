Ajax üç oyuncusundan 200 milyon Euro gelir elde etti

Ajax'ın son dönemde yetiştirdiği en önemli üç oyuncu arasında gösterilen isimlerde Donny van de Beek, Manchester United'a resmen transfer oldu. Böylece 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan ve finali son anda kaçıran Hollanda ekibi üç önemli yıldızını büyük kulüplere satmış oldu.

Ajax son iki yılda Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong ve Donny van de Beek'in transferlerinden 200 milyon Euro gelir elde etti.

Ajax geçen sezon Juventus'a 1999 doğumlu Matthijs de Ligt'ı 85,5 milyon Euro (75 milyon + 10,5 milyon euro bonus) bedelle gönderirken 1997 doğumlu Frenkie de Jong'un 75 milyon Euro bedelle Barcelona'ya transferine onay vermişti. Ajax bu sezonda Donny van de Beek transferinden yaklaşık 40 milyon Euro gelir elde edecek







