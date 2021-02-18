Hollanda'nın bir şehri aynı zamanda da başkenti olma özelliğine sahip durumda olan Amsterdam'da bulunmaktadır. Stadyumun temelleri 1994 yılında atılmış ve tamamlanarak kullanıma açılması ise 1996 yılında olmuştur. Bu kapsamda iki yıl gibi bir sürede inşası tamamlanmış olan stadyumun maliyeti 96 Milyon Euro'dur.

Ajax stadının adı nedir?

İlk olarak Ajax Amsterdam adıyla bilinen stadın adı Johan Cruijff ArenA olarak değiştirilmiştir. Hollanda ülkesinin önemli futbol kulüplerinden birisi olan Ajax takımının yanı sıra Avrupa Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Amsterdam Admirals, Johan Cruijff ArenA stadını kullanmaktadır.

Johan Cruijff ArenA Stadı, ilk olarak Amsterdam şehrinin 1992 Yaz Olimpiyatları adaylığı sürecinde gündeme gelmiştir. Bu kapsamda yapılması planlanmıştır. Bu bakımdan stadın olimpiyat organizasyonlarının merkezi olması düşünülmüştür.

Ancak olimpiyatları düzenleme hakkı Barselona'ya verildiğinden dolayı hayata geçirilmek istenen bu proje, geçici olarak ertelenmiştir. Sonraki süreçte ise yeniden gündeme gelerek bu kapsamda stadın temelleri 1994 yılında atılmıştır.

Ajax stadının kapasitesi ne kadar?

Johan Cruijff ArenA stadı sahip olduğu 54,990 kişilik kapasitesiyle, kraliçe Beatrix tarafından 14 Ağustos 1996’da resmen kullanıma açmıştır. Amerikan futbolu müsabakalarının da gerçekleştirilmekte olduğu bir yer olan Amsterdam Arena stadı aynı zamanda konferans merkezi ve pop konserleri için sahne alanı olarak da kullanıma sunulmaktadır. da kullanılmaktadır.

Stadyum'un içerisinde ayrıca konferans odaları, restoranlar ve taraftarların çeşitli gereksinimlerini karşılamalarına yönelik olarak hizmet sunan birimler bulunmaktadır. Bu stadyumun öne çıkan en önemli özelliği ise çatısının açılıp kapanabilir özellikte olmasıdır.

Ajax Amsterdam futbol maçlarını hangi stadyumda oynuyor?

Arena Boulevard 29,1100 AM Amsterdam adresli olan stadyum, UEFA tarafından 5 yıldıza layık görülmüştür. Hollanda'nın önde gelen futbol kulüpleri arasında yer alan Ajax Amsterdam futbol takımı, iç saha maçlarını bu stadyumda oynamaktadır.