Ara transfer döneminde Hollanda Eredivisie lideri Ajax, West Ham United'ın Fildişi Sahilli santrforu Sebastien Haller'i kadrosuna katmıştı. 26 yaşındaki futbolcu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalanırken, Ajax'ın transfer için West Ham United'a 22,5 milyon avro ödeyeceği belirtilmişti.

Hollanda ekibi ise büyük bir hataya imza atarak ciddi bir bonservis bedeli ödediği futbolcusunu UEFA Avrupa Ligi listesine yazmayı unuttu. Kulüpten bir sözcü ise konuyla ilgili, "Hollanda Federasyonu ve UEFA ile nerede hata olduğuna dair görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

Ajax, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 18 Şubat'ta deplasmanda Lille ile karşılaşacak.







