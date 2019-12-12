Ajax, Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı

Geçen sezonun yarı finalisti Ajax, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etti.

12 Aralık 2019, Perşembe 06:01
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Ajax, Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda 6. ve son hafta karşılaşmalarında Valencia, Ajax’ı deplasmanda 1-0’lık skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından Valencia grup liderliğiyle adını son 16 turuna yazdırırken, Ajax ise grubu üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazandı.

Karşılaşmada İspanyol temsilcisine galibiyeti getiren golü 24. dakikada Rodrigo kaydetti. Grubu 11 puanla lider olarak tamamlayan Valencia, 2012/13 sezonunun ardından ilk defa Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kaldı. 10 puanda kalan Ajax ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

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