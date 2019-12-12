UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda 6. ve son hafta karşılaşmalarında Valencia, Ajax’ı deplasmanda 1-0’lık skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından Valencia grup liderliğiyle adını son 16 turuna yazdırırken, Ajax ise grubu üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazandı.

Karşılaşmada İspanyol temsilcisine galibiyeti getiren golü 24. dakikada Rodrigo kaydetti. Grubu 11 puanla lider olarak tamamlayan Valencia, 2012/13 sezonunun ardından ilk defa Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kaldı. 10 puanda kalan Ajax ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.