Devler Ligi’nde Ajax’ın rüyası devam ediyor...

Genç yıldızlardan oluşan kadrosu ile Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda İspanyol Devi Real Madrid ile kozlarını paylaşan ve ilk maçta Los Galacticos’a sahasında 2-1 kaybeden Hollanda ekibi, rövanşta bir mucizeye imza atmıştı. Kırmızı-Beyazlılar, Santiago Bernabeu Stadyumu’nda Real Madrid’i 4-1’lik skorla devirmiş ve Kupa 1’de adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Eflatun-Beyazlılar’ı, Şampiyonlar Ligi’nin dışına iten Ajax, bir üst turda ise Ronaldo’lu, Dybala’lı, Mandzukic’li Juventus ile eşleşmişti.

Yüklendi ama olmadı

İki dev, önceki gece Hollanda’da kozlarını paylaştı. İlk yarının son saniyelerinde Cristiano Ronaldo’nun golüne engel olamayan Kırmızı- Beyazlılar, soyunma odasına 1-0 geride gitti. Ancak Hollanda ekibi, ikinci yarıya golle başladı.

46’da Neres’in attığı golle beraberliği yakalayan Ajax, kalan dakikalarda İtalyanlar’ın kalesine yüklense de üstünlüğü sağlayamadı ve karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

Kırmızı-Beyazlılar, salı günü oynanacak rövanş maçında Juventus karşısında mucize arayacak ve yarı final bileti için mücadele edecek.