Ajax - PAOK maç sonucu: 3-2

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Ajax, Yunan temsilcisi PAOK'u ağırladı.

Yunanistan'daki 2-2'lik maçın rövanşında PAOK, 3-2 mağlup oldu ve Devler Ligi'ne veda etti. Yunanlılar bir gol daha bulabilselerdi, geçen senenin yarı finalisti Ajax kupa dışında kalacaktı.

Tadic'ten 3 penaltı!

Ajax'ta Sırp hücumcu Dusan Tadic kullandığı 3 penaltıdan ikisini gole çevirdi ve turda büyük pay sahibi oldu.

23'te eski Kayserisporlu Diego Biseswar PAOK'u 1-0 öne geçirdi.

32'de penaltıyı kaçıran Tadic, 43'te yine penaltıdan topu ağlara gönderdi; 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Nicolas Tagliafico 79'da skoru ev sahibi Ajax adına 2-1 yaptı. 85'te Tadic yine penaltıdan topu ağlara gönderdi; 3-1.

90'da ise Biseswar kendisinin ve takımının ikinci golünü atsa da Yunanlılara bu gol yeterli olmadı.

Ajax adını play off turuna yazdırdı.



