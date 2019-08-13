Ajax - PAOK maç sonucu: 3-2
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında geçen sezonun yarı fnalisti Ajax, Hollanda'da Yunan temsilcisi Paok'u 3-2 mağlup etti ve adını play off turuna yazdırdı. 2 sene önce Kayserispor'dan Paok'a bedelsiz transfer olan Diego Biseswar'ın şov yapıp iki gol attığı maçta Yunanlılar turu bir golle kaçırdı.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Ajax, Yunan temsilcisi PAOK'u ağırladı.
Yunanistan'daki 2-2'lik maçın rövanşında PAOK, 3-2 mağlup oldu ve Devler Ligi'ne veda etti. Yunanlılar bir gol daha bulabilselerdi, geçen senenin yarı finalisti Ajax kupa dışında kalacaktı.
Tadic'ten 3 penaltı!
Ajax'ta Sırp hücumcu Dusan Tadic kullandığı 3 penaltıdan ikisini gole çevirdi ve turda büyük pay sahibi oldu.
23'te eski Kayserisporlu Diego Biseswar PAOK'u 1-0 öne geçirdi.
32'de penaltıyı kaçıran Tadic, 43'te yine penaltıdan topu ağlara gönderdi; 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda Nicolas Tagliafico 79'da skoru ev sahibi Ajax adına 2-1 yaptı. 85'te Tadic yine penaltıdan topu ağlara gönderdi; 3-1.
90'da ise Biseswar kendisinin ve takımının ikinci golünü atsa da Yunanlılara bu gol yeterli olmadı.
Ajax adını play off turuna yazdırdı.