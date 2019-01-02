Ajax, Lisandro Magallan’ı transfer etti

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Ajax, savunma oyuncusu Lisandro Magallan’ı renklerine bağladı.

02 Ocak 2019, Çarşamba 23:14
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Ajax, Lisandro Magallan’ı transfer etti

Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, Arjantin temsilcisi Boca  Juniors’ta forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı  kaydedildi.

Açıklamada, Magallan’ın gelecek hafta ABD kampında takıma katılacağı  ifade edildi.


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