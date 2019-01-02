Ajax, Lisandro Magallan’ı transfer etti

Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, Arjantin temsilcisi Boca Juniors’ta forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Açıklamada, Magallan’ın gelecek hafta ABD kampında takıma katılacağı ifade edildi.
Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, Arjantin temsilcisi Boca Juniors’ta forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Açıklamada, Magallan’ın gelecek hafta ABD kampında takıma katılacağı ifade edildi.
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