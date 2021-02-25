Ajax-Lille maçı (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda rövanş maçları oynanıyor. En dikkat çekici maçlardan birisinde Ajax ile Lille kozlarını paylaşıyor. Fransa'da oynanan ilk maçta Lille büyük bir şoka uğramış, Ajax ise uzun yıllar unutulmayacak bir geri dönüşe imza atmıştı. 72'de Weah'ın golüyle geriye düşen Ajax, 87'de Tadic ile eşitliği yakalamış, 89'da Brobbey ile avantajı yakalamıştı. Şimdi gözler rövanşta. Ajax avantajını kullanmayı, Lille ise sürprize imza atmayı hedefliyor. Lille'de sakatlığı devam eden Burak Yılmaz, maç kadrosunda yok. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Ajax karşısında ilk 11'de yer alıyor.

Lille'in en önemli hücum silahlarından olan Yusuf Yazıcı, 7 maçta attığı 6 golle Avrupa Ligi gol krallığı yarışında Benfica'dan Pizzi'nin ardından 2. sırada bulunuyor.

AJAX-LILLE CANLI İÇİN TIKLAYIN

Ajax-Lille maçı canlı hangi kanalda yayınlanıyor?

Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadeleyi William Collum yönetiyor. TSİ 20.55'te başlayan ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Ajax - Lille ilk 11'ler:

Ajax: Stekelenburg; Blind, Martinez, Timber, Rensch; Gravenberch, Klaassen, Alvarez; Neres, Tadic, Antony

Lille: Maignan; Zeki Çelik, Djalo, Botman, Bradaric; Ikone, Xeka, Renato Sanches, Bamba; Yusuf Yazıcı; Weah

Lille'de tek eksik Burak Yılmaz

Ajax'ta doping cezası bulunan Andre Onana ve kulübün bir hatası sonrası Avrupa listesine alınamayan Sebastien Haller maç kadrosunda olmadı. Sağ bek Noussair Mazraoui ve sol bek Nicolas Tagliafico sakat. Lille'de ise tek eksik milli futbolcumuz Burak Yılmaz. Teknik direktör Galtier, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Burak'ın sahalara dönüşünün beklenenden daha uzun sürdüğünü dile getirmişti.