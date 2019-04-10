Ajax-Juventus maçı öncesi ortalık karıştı

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'i eleyerek kupanın en büyük sürprizine imza atan Ajax, Atletico Madrid'i kupanın dışına iten Juventus'u konuk ediyor. Mücadele öncesi Juventuslu taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

10 Nisan 2019, Çarşamba 20:31
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Ajax-Juventus maçı öncesi ortalık karıştı

İtalyan devi Juventus, ikinci turda son şampiyon Real Madrid’i eleyen Hollanda temsilcisi Ajax’ın konuğu oldu.

Mücadele öncesi Juventuslu taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. 120 Juventus taraftarı polis tarafından gözaltına alındı.

İtalyan taraftarların üzerinden cop, biber gazı, Havai fişek ve bıçaklar çıktı.



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