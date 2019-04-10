İtalyan devi Juventus, ikinci turda son şampiyon Real Madrid’i eleyen Hollanda temsilcisi Ajax’ın konuğu olacak. Sakatlığı sebebiyle geçtiğimiz hafta ligde sahada olamayan Juve’nin süperstarı Cristiano Ronaldo, bu akşam sahada olacak. Sakatlığı süren Giorgio Chiellini ise kadroya alınmadı. Konuk ekipte Barzagli ve Caceres, Ajax’ta ise Bande ve Mazraoui, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ev sahibinde Blind, De Ligt, Tagliafico, Van de Beek, Ziyech, İtalyanlar’da Bernardeschi ile Matuidi, kart görmeleri halinde rövanşta yer alamayacaklar.

Ajax - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Amsterdam Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Carlos Grande'nin düdük çalacağı mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Ajax: Onana, Kristensen, De Light, Blind, Tagliafico, Beek, De Jong, Schöne, Neres, Ziyech, Tadic

Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Barzagli, Sandro, Pjanic, Bentancur, Matuidi, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Mandzukic

Ronaldo formasına kavuşuyor

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Sırbistan'la 11 beraber kaldığı maçın 31. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. 34 yaşındaki golcü sakatlığı nedeniyle takımının Empoli, Cagliari ve Milan ile oynadığı maçlarda forma giyememişti. Ajax maçının kafilesine alınan Portekizli, takımının Hollanda'da gerçekleştirdiği antrenmana çıktı. Cristiano Ronaldo'nun Ajax maçında sahada olması bekleniyor.

Kupanın en büyük sürprizi Ajax!

E Grubu'nda Bayern Münih, Benfica ve AEK ile eşleşen Ajax, 14 puanlı lider Bayern'in ardından 14 puanla adını son 16 turuna yazdırmıştı. Son 16'da Real Madrid ile eşleşen Ajax'a kimse şans tanımıyordu fakat Hollanda ekibi kupanın en büyük sürprizine imza attı. Evinde son şampiyon Real'e 2-1 yenilen Ajax, ikinci maçta ise Santiago Barnebau'da harikalar yaratttı. Tüm dünyanın hayran kaldığı bir futbol ortaya koyan Erik ten Hag'in öğrencileri sahadan 4-1 galip ayrıldı ve son 16'da Juve'nin konuğu oldu.

Juve geriden geldi

H Grubu'nu 12 puanla Manchester United'ın önünde tamamlayan Juventus ise son 16 turunda Atletico Madrid'le eşleşmişti. İspanya'da oynanan maçtan 2-0 mağlup ayrılan Juve, işi evinde bitirdi. Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçtan 3-0 galip ayrılan İtalyan devi, son 16 turuna adını yazdırmayı başarmıştı.