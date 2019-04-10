(ÖZET) Ajax - Juventus maç sonucu: 1-1





İtalyan devi Juventus, ikinci turda son şampiyon Real Madrid’i eleyen Hollanda temsilcisi Ajax’ın konuğu oldu. Sakatlığı sebebiyle geçtiğimiz hafta ligde sahada olamayan Juve’nin süperstarı Cristiano Ronaldo, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 45. dakikada takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

İlk devre Juve'nin 1-0 üstünlüğü sona ererken, ikinci yarıda Ajax daha istekli bir görüntü ortaya koydu. Hollanda ekibi, David Neres'in 46. dakikada attığı golle Juventus karşısında 1-1'lik beraberliği yakaladı. Rüya gibi bir sezon geçiren Brezilyalı yıldız, Ajax formasıyla çıktığı son 8 maçta 7 gol birden attı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

1-0 geriden gelen ve beraberliği yakalayan Ajax, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde skor olarak geriye düştüğü maçlarda en fazla beraberliği yakalayan takım oldu.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 16 Nisan Salı TSİ 22.00'de Torino'da oynanacak.

Ajax'ın Arjantanli sol beki Nicolas Tagliafico, 41. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştüğü için rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

İlk 11'ler

Ajax: Onana, Veltman, De Ligt, Blind, Tagliaficio, Van de Beek, De Jong, Schöne, Hakim Ziyech, Tadic, Neres

Juventus: Szczesny, Cancelo, Rugani, Bonucci, Sandro, Pjanic, Matuidi, Bentangur, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Mandzukic



