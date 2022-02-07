Ajax II - PSV II maço öncesi bilinmesi gerekenler

Ajax II son 6 lig maçının 3'ünde puan kaybı yaşıyarak zirvenin 9 puan gerisine düştü. İç sahadaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ajax II etkili performans ile kendi evinde oynadığıdı 10 maçta yenilgi almadı. Gol yollarında sıkıntı yaşamayan ev sahibi ekip, ligin en golcü 3. takımı konumunda.

PSV II sezona hayal kırıklığı ile başlasa da, son haftalarda topladığı puanlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ligde çıktığı son 4 maçtan galibiyet ile ayrılan PSV II, bu maçlarda 14 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.

Ajax II kötü gidişatı durdurmak isterken, PSV II ise yükselen performansını devam ettirmek isteyecektir.

İki takımında bol bulabileceği maçta bol gollü maç izlenmesi muhtemel.