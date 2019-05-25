Ajax-Feyenoord U-19 maçında kavga! Dirk Kuyt tribüne çıktı...

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Dirk Kuyt'ın çalıştırdığı Feyenoord'un U-19 takımı, ligde 1 puan gerisinde yer alan Ajax ile bugün şampiyonluk maçına çıktı. Feyenoord'un beraberlik hâlinde şampiyonluğunu ilan edeceği son hafta karşılaşması, mücadelenin ilk yarısında tribünlerde yaşanan gerginlik nedeniyle başka bir tarihe ertelenmek zorunda kaldı.

Golsüz beraberlikle devam eden maçın 30'uncu dakikasında Feyenoord futbolcularının ailelerinin bulunduğu tribüne ev sahibi Ajax taraftarlarının saldırıda bulundu. Çıkan kavganın ardından Kuyt ile Ajax'ın antrenörü John Heitinga, tribünlere giderek olayları yatıştırmaya çalışırken müsabakanın hakemi ise karşılaşmayı durdurdu ve soyunma odasına yöneldi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler