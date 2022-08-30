Ajax, Ersin yerine Vlachodimos’a yöneldi

Andre Onana’nın Inter’e transfer olmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Ajax, aralarında Beşiktaş ’lı Ersin Destanoğlu’nun da bulunduğu birkaç isimden biriyle transfer dönemi bitmeden önce anlaşmak istiyor.

Fabrizio Romano’nun haberine göre Ajax, Newcastle United’lı Martin Dubravka’nın Manchester United ile anlaşma noktasına gelmesinin ardından Benfica’dan Odysseas Vlachodimos’u hedef olarak belirledi. Ancak hem transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalması hem de Vlachodimos’un Benfica için kilit bir oyuncu olması sebebiyle transferin bitmesi kolay görünmüyor.

İngiliz basınından talkSPORT’un haberine göre; Ajax, Ersin Destanoğlu için Beşiktaş ile görüşme halinde ancak henüz anlaşma sağlama noktasına gelmedi.

28 yaşındaki Yunan kalecinin Benfica ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Burak Özkarpuzcu