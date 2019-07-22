Matthijs de Ligt'i 75 milyon euro karşılığında Serie A devi Juventus'a satan Ajax, Hollandalı savunmacının yerini Edson Alvarez ile doldurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Club America'dan 15 milyon euro karşılığında transfer edilen 21 yaşındaki Meksikalı stoperle beş yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayarak büyük sükse yapan Ajax, böylece Kjell Scherpen, Bruno Varela, Kik Pierie, Quincy Promes, Lisandro Martinez ve Razvan Marin'in ardından bu yaz yedinci transferini gerçekleştirmiş oldu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler