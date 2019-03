Hollanda alt yapısından yetişen ve 2015 yılında Kayserispor’a transfer olan Deniz Türüç, Süper Lig’de 4 yıldır oynadığı futbolla büyük bir hayli beğeni kazanırken, oyuncunun başarılı performansı kendisine milli takımın kapılarını açtı.

TEN HAAG DENİZ'İ İSTİYOR

Fatih Terim döneminde kadroya alınan Deniz Türüç, Şenol Güneş’in de değişmez isimleri arasına girdi. Dün oynanan Moldova maçında yine kalitesini konuşturan ve yaptığı 2 asistle göz dolduran Deniz, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin bir kez daha harekete geçmesini sağlarken, 26 yaşındaki orta sahanın eski hocası Ten Hag tarafından da istendiği ortaya çıktı.

GO AHEAD'DAN ÖĞRENCİSİYDİ

Süper Lig’de Kayserispor formasıyla 18 maçta 3 gol 4 asist yapan Deniz Türüç’ü Go Ahead Eagles’ten hocası olan, şimdilerde ise Ajax’ı çalıştıran Ten Hag’ın yakından takip ettiği belirtilirken, yıldız futbolcunun Hollanda devine gitmek için çok hevesli olduğu ifade edildi. 2012-2013 sezonunda Go Ahead’ı kısa bir süre çalıştıran ve çıktığı her maçta Deniz’e forma veren Ten Hag, şu anda özellikle Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’la harikalar yaratırken, başarılı teknik adamın Dusan Tadic ve Hakim Ziyech’in transfer olma ihtimaline karşı Deniz Türüç’le kadro içerisinde alternatif yaratmak istediği öğrenildi.

Kaynak: Star