Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Ajax ile Chelsea galibyet için kozlarını paylaşacak. Erik ten Hag yönetiminde harikalar yaratan Hollanda ekibi, geçtiğimiz sezon yarı finalde Tottenham'a mucizevi bir şekilde elenmişti. Bu sezon da istikrarlı bir şekilde yoluna devam eden Ajax, 6 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Transfer yasağı nedeniyle istediği kadroyu kuramayan fakat Lampard önderliğinde sergilediği futbolla otoritelerden tam not alan Chelsea, Hollanda'da galibiyet peşinde olacak.

Ajax - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Johan Cruyff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19.55'te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı iki maçı da kazanan Ajax, Kasım 2005'ten bu yana bu turnuvada üst üste üç galibiyet alamıyor. Hollanda ekibi, taraftarı önünde 3'te 3 yapmanın hesaplarını yapyıor.

Chelsea, Ekim 2013'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez üst üste iki deplasman galibiyeti almak için sahaya çıkıyor. İngiltere temsilcisi Johan Cruyff Arena'da 2'de yapmak istiyor.

Ajax - Chelsea ilk 11'ler

Ajax: Onana, Dest, Veltman, Blind, Tagliafico, Álvarez, Van de Beek, Martínez; Ziyech, Tadic, Promes

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Zouma, Tomori, Alonso, Kovacic, Jorginho, Mount, Willian, Abraham, Hudson-Odoi