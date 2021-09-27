UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda bulunan temsilcimiz, ikinci sınavını Ajax karşısında verecek. İlk maçta Borussia Dortmund'a 2-1 kaybeden Kara Kartal, Hollanda'da galibiyet peşinde olacak. Sakatlıklardan dolayı oldukça şanssız günler geçiren Siyah beyazlılar, Hollanda'ya tam 12 futbolcudan yoksun gitti. Sakatlıkları geçmeyen Atiba, Vida, Teixeria, Mehmet Topal, Larin, Pjanic, Vida, Necip, Welinton, N'Koudou, Covid-19 pozitif olan Montero ve Şampiyonlar Ligi listesine yazılmayan Güven Yalçın dün akşam Amsterdam'a giden kafilede yer almadı. Ajax, ilk maçta deplasmanda Portekiz’in Sporting Lizbon’u 5-1 mağlup etmiş ve harika bir başlangıç yapmıştı.

Ajax- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ajax Bjk maçı ne zaman, hangi kanalda?

28 Eylül Salı günü Johan Cruyff Arena'da oynanacak Ajax-Beşiktaş maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş'ın Ajax maçı muhtemel 11'i: Mert, Rosier, Serdar, Josef, N’Sakala, Gökhan, Salih, Oğuzhan, Can, Kenan, Batshuayi

Beşiktaş'ta sakatlık kâbusu

Süper Lig ’de oynadıkları Altay mücadelesinde birçok eksikle çıkması sebebiyle İzmir deplasmanından eli boş dönen Beşiktaş , Hollanda ekibiyle yapacağı maç öncesinde de büyük sıkıntı yaşıyor. Sakatlıkları süren; Welinton Souza, Domagoj Vida, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Kevin N’Koudou, Alex Teixeira ve Cyle Larin ile Kovid-19 pozitif olan Javier Montero ve Şampiyonlar Ligi listesinde yer almayan Güven Yalçın, kadroya dahil edilmedi.

3 isim genç takımdan

Siyah-Beyazlılar’da sakatlıklarını atlatan Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup ve Salih Uçan, kafilede yer aldı. Elinde kırık oluşan Kenan Karaman da listeye eklendi. Eksik isimlerin çok olması sebebiyle kadro oluşturmakta büyük güçlük yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, şu isimleri Hollanda’ya götürdü: Ersin, Mert, Rosier, Rıdvan, Josef, Salih, Batshuayi, Oğuzhan, Gökhan, Can Bozdoğan, N’Sakala, Kenan, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş. Kadroda yer alan 3 ismin genç takımdan olması dikkat çekti.

Ajax, son yılların en formda dönemini yaşıyor

Beşiktaş'ın rakibi Ajax, son yılların en formda dönemini yaşıyor. Kendi ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alan Amsterdam ekibi, bu maçlarda toplam 35 gol atıp, sadece 2 gol yedi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta deplasmanda Sporting Lizbon'u 5-1 yenen Ajax, ligde de farklı galibiyetler alıyor. Lizbon maçından 3 gün sonra Eredivisie'de Cambuur'u 9-0 gibi çok farklı bir skorla geçen Hollanda ekibi, peşinden Fortuna Sittard'a 5 gol attı. Kırmızı beyazlılar son lig maçında da Groningen'i 3-0'la geçti. Ajax bu sezon oynadığı 8 maçın 4'ünde 5 gol, birinde de 9 gol attı.

Sergen Yalçın yönetiminde Avrupa’da 4. maç

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarında 4 mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, Yalçın’ın teknik direktörlüğünde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK’a 3-1 mağlup oldu. Söz konusu sezonda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ise Portekiz ekibi Rio Ave ile karşılaştı. Tek maç üzerinden İstanbul’da oynanan karşılaşmada rakibiyle normal ve uzatma süresini 1-1 berabere tamamlayan Beşiktaş, penaltı atışlarında 4-2 geride kalarak organizasyondan elendi. Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi’ne ise bu sezon yenilgiyle başladı. Siyah-beyazlı ekip, C Grubu ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund’a İstanbul’da 2-1 yenildi.

Son dönemde deplasmanda sıkıntılı

Beşiktaş, Avrupa’daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa’daki son 9 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi’nde Sarpsborg’u Norveç’te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, diğer 8 dış saha mücadelesinde 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 22 gol gördü.

Beşiktaş, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan temsilcisi PAOK ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan da 3-1 mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, Ajax karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 113. kez deplasman mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 112 karşılaşmadan 27’sini kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 64 müsabakada ise yenildi. Dış sahada 128 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 212 gol gördü.



