Geçen sezonu Hollanda Eredivisie'de çok büyük farkla şampiyon olarak tamamlayan Ajax; Ryan Gravenberch, Dusan Tadic ve Sebastian Haller gibi önemli parçaları takımda tutup Steven Berghuis eklentisi yaparak 3 sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı yarı finale çıkma başarısını tekrarlamak istiyor. Ligde zaten işler tıkırında... Sadece Twente deplasmanında berabere kaldılar, diğer 6 maçı toplamda 29 gol atıp kalelerinde hiç gol görmeyerek geçmesini bildiler. Maarten Stekelenburg ve Zakaria Labyad dışında takımda önemli bir eksik yok. Kalede Remko Pasveer görev yapacak. Dün akşam Jong Ajax forması giyen sağ bek Devyne Rensch yedek bekleyecek. Orta alanda Gravenberch'in yanında Edson Alvarez forma giyecek. Hücumda Tadic (sol kanat), Berghuis (10 numara) ve Haller'i (9 numara) sağ kanatta Antony tamamlayacak.

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Sakatlık kabusuyla boğuşan Beşiktaş ise tam 11 eksikle Hollanda'ya gitti, altyapıdan 3 takviye yapmak zorunda kaldı. Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin sakat. Kovid-19 testi pozitif çıkan Francisco Montero ve hazır olmayan Alex Teixeira ile Necip Uysal da deplasmana götürülmedi. TD Sergen Yalçın bu eksikler sonrası stoperde Serdar Saatçı ile Fabrice N'Sakala'yı oynatacağını açıkladı. Altay karşısındaki oyunu tepki çekse de Gökhan Töre sağ kanatta oynamaya devam edecektir. Solda Kenan Karaman, merkezde Michy Batshuayi izleyeceğiz. Savunma direnci daha yüksek olan Umut Meraş'ı, Rıdvan Yılmaz yerine sol bekte; Oğuzhan Özyakup ve Salih Uçan'ı da Josef önderliğindeki orta sahada göreceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Ajax ile Beşiktaş, 27 yıl 11 ay 8 gün sonra Amsterdam'da karşı karşıya gelecek. O maçı Ajax 2-1 kazanırken, Beşiktaş'ın golünü Şifo Mehmet atmıştı... Asist de Sergen Yalçın'dandı.

- Ajax'ın son 4, Beşiktaş'ın son 5 maçı "2.5 ÜST" bitti. Ajax o 4 maçın hepsini kazandı, Beşiktaş bu 5 maçın sadece 2'sinde 3 puan sevinci yaşayabildi.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Ajax kazanır" oldu! %46'lık kesim çok ciddi eksikleri olan temsilcimiz Beşiktaş karşısında Hollanda ekibinden net bir galibiyet bekliyor... %6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.