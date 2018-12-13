Ajax-Bayern Münih maç sonucu: 3-3

Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nun son maçında Ajax Johan Cruyff Arena'da Alman devi Bayern Münih'i ağırladı. İki ekip de sahaya grup lideri olabilmek adına çıktı.

Maça hızlı başlayan taraf Almanlar oldu ve Polonyalı usta forvet Lewandowski henüz 13. dakikada skorbord'u değiştirmeyi başardı ve skoru 1-0'a getirdi.

Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu. İlk yarının sonucu deyim yerindeyse tam bir aldatmacaydı. 2. yarıda ekipler öyle hırs dolu çıktılar ki resmen fırtına koptu.

Maçın devre arasından hızlı dönen ev shaibi Ajax oldu ve yıldız futbolcusu Dusan Tadic skoru 61'de eşitledi. 1-1

67. dakikada ev sahibi Maximilian Wöber sinirlerine hakim olamayınca direk kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fauller arttıkça hırsının kurbanı olan oyuncular Clement Turpin'in kartları ile tanışmak zorunda kaldı. 75'de bu seriye Thomas Müller de katıldı ve rakibine yaptığı .çok sert hareket nedeniyle direk kırmızı kart gördü. Her iki ekip de böylece kalan dakikalarda 10'a kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

Bu kez de penaltı kararları art arda çıktı. Dusan Tadic, Ajax adına 82'de penaltıyı gole çevirdi ve skoru 2-1'e getirdi. 87'de bu kez de penaltıyı kazanan Bayern oldu. Topun başına geçen tecrübeli golcü Lewa kalitesini konuşturan bir penaltıya imza atarak yine maça dengeyi getirdi.

90. dakikada Bayern adına bir kez daha sahneye çıkan Kingsley Coman skoru 3-2'ye getiren golü kaydedince bir anda ortam daha da kızışan bir yere döndü.

90+3. dakikada Alman ekibinin ceza sahasında yaşanan karambolde Niklas Süle topu kendi ağlarına gönderince maçın skorunu 3-3 olarak tayin etti.

Alınan bu sonuçla Bayern puanını 14 yaptı ve grup lideri olarak yoluna devam etti. Ajax da puanını 12 yaparak 2. olarak gruptan çıktı.



