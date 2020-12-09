Şampiyonlar Ligi'nde son hafta heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla devam ediyor. D Grubu'nda ikinci ve üçüncü sırada bulunan Ajax ile Atalanta gruptan çıkma adına önemli bir maça çıkacak. Atalanta'ya deplasmanda bir puan yetiyor ancak Ajax'ın mutlak kazanması gerekiyor. Grubun diğer maçında ise Liverpool deplasmanda Midtjylland ile karşı karşıya geliyor.

Ajax - Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Johan Cruyff (Amsterdam) Arena'da bu akşam saat 20.55'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD3'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Ajax - Atalanta muhtemel 11'ler...

Ajax: Onana, Klaiber, Schuurs, Blind, Tagliafico, Klaassen, Alvarez, Gravenberch, Tadic, Antony, Traore

Atalanta: Sportiello, Toloi, Romero, Djimsiti, Hateboer, Roon, Freuler, Mojica, Gomez, Muriel, Zapata