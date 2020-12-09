Ajax - Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda kritik maçta Ajax ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Atalanta'ya deplasmanda bir puan yetiyor ancak Ajax'ın mutlak kazanması gerekiyor. Peki, Ajax - Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Şampiyonlar Ligi'nde son hafta heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla devam ediyor. D Grubu'nda ikinci ve üçüncü sırada bulunan Ajax ile Atalanta gruptan çıkma adına önemli bir maça çıkacak. Atalanta'ya deplasmanda bir puan yetiyor ancak Ajax'ın mutlak kazanması gerekiyor. Grubun diğer maçında ise Liverpool deplasmanda Midtjylland ile karşı karşıya geliyor.
Ajax - Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Johan Cruyff (Amsterdam) Arena'da bu akşam saat 20.55'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD3'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
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Ajax - Atalanta muhtemel 11'ler...
Ajax: Onana, Klaiber, Schuurs, Blind, Tagliafico, Klaassen, Alvarez, Gravenberch, Tadic, Antony, Traore
Atalanta: Sportiello, Toloi, Romero, Djimsiti, Hateboer, Roon, Freuler, Mojica, Gomez, Muriel, Zapata