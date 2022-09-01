Hollanda devi Ajax, Manchester United'a 100 milyon Euro'ya sattığı Brezilyalı yıldız Antony'nin yerini Sevilla'dan Lucas Ocampos ile doldurdu.

Arjantin Milli Takımı formasını 10 kez giyen Ocampos'u kiralık olarak kadrosuna katan Ajax, oyuncu için Sevilla'ya 4 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 16 milyon Euro olarak belirlendi.

1994 doğumlu Lucas Ocampos, kariyerinde River Plate, Monaco, Marsilya, Genoa, Milan ve Sevilla formaları giydi. Geçtiğimiz sezon La Liga'da 6 gol 4 asistle oynayan Arjantinli, zirve sezonunu yaşadığı 2019/20'de Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmıştı.