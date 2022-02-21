Hollanda ekiplerinden Ajax'ın gelecek vadeden futbolcusu Abdelhak Nouri, Temmuz 2017'de Werder Bremen ile oynanan hazırlık maçında kalbindeki ritim bozukluğu sebebiyle bir anda yere düşmüştü. Bir süre oksijensiz kalması nedeniyle beyninde ciddi ve kalıcı hasar meydana gelen Nouri, yaklaşık 3 yıl komada kalmasının ardından uyandı.

Olayın ardından Nouri'nin sözleşmesini fesheden Ajax'ın ilk müdahelenin yetersiz olduğunu kabul ettiği ve ailesine tazminat ödeme konusunda görüşmeleri sürdürdüğü Hollanda basınında yer almıştı. Hollanda devi, Nouri'nin sözleşmesini haksız feshetmesi nedeniyle oyuncunun ailesine 7.85 milyon Euro tazminat ödeneceğini duyurdu.

Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen ödülün adı 'Abdelhak Nouri' olurken Fas asıllı Hollandalı ismin Ajax'ta giydiği 34 numaralı forma da emekli edildi.

Ajax, koma döneminden çıkmasının ardından Abdelhak Nouri'nin sözleşmesini feshetmişti. Hollanda devi, oyuncunun ailesine 7.85 milyon Euro tazminat ödeyecek.

20 dakika boyunca kalp masajı yapılmıştı

Ajax ile Werder Bremen arasında 8 Temmuz 2017'de oynanan hazırlık karşılaşmasının 72. dakikasında kalp ritmi bozukluğu nedeniyle yerde kalan 22 yaşındaki Abdelhak Nouri'ye 20 dakika boyunca kalp masajı yapılmıştı.

Daha sonra helikopterle hastaneye götürülen Nouri'nin beyninde ciddi ve kalıcı hasar tespit edildiği açıklanmıştı.

'Kaşlarını kaldırabiliyor; ancak uzun süreli olmuyor'

Komadan çıkmasının ardından evine dönen ve insanlarla iletişim kurmaya başlayan Nouri'nin kardeşi Abderrahim, konuyla ilgili olarak, "Appie için iyi gidiyor; ancak ne kadar iyi. Uyanıyor, uyuyor, yiyor; ancak yatağın dışına çıkamıyor. Kaşlarını kaldırabiliyor; ancak uzun süreli olmuyor. Nerede olduğunun farkında. Aile çevresinde olmaktan mutlu. Onunla konuşuyoruz ve futbol izliyoruz. Bunları seviyor" ifadelerini kullanmıştı.



