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Ajax, 39 yaşındaki Maarten Stekelenburg'un sözleşmesini uzattı

Hollanda ekiplerinden Ajax, 39 yaşındaki tecrübeli kaleci Maarten Stekelenburg'un sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre file bekçisinin 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attığı belirtildi.

24 Haziran 2022, Cuma 19:22 Son Güncelleme:
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Ajax, 39 yaşındaki Maarten Stekelenburg'un sözleşmesini uzattı

Ajax, 39 yaşındaki tecrübeli kaleci Maarten Stekelenburg'un sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Maarten Stekelenburg ile 30 Haziran 2022'ye kadar olan sözleşmesinin uzatılması için anlaşmaya varıldığı ve file bekçisinin yeni sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar devam edeceği belirtildi.

Ajax altyapısından yetişen Stekelenburg, daha önce Roma, Fulham, Monaco, Southampton ve Everton formalarını giymiş 2020 yılında ise Hollanda ekibine geri dönmüştü.

Tecrübeli kaleci geçtiğimiz sezon 8 maçta göre yaparken kalesinde 5 gol gördü, 5 kez ise kalesini gole kapatmayı başardı.

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