Ajaccio - Lille maç sonucu: 1-3

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Lille, Ajaccio'ya konuk oldu. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın gol attığı mücadelede Lille rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Maça etkili başlayan Lille'de gol perdesini Yusuf Yazıcı açtı. 17. dakikada Milli futbolcunun harika golüyle konuk ekip 1-0 öne geçti.





43. dakikada Jonathan Bamba ile skoru 2-0'a getiren Lille, devreye de bu skorla önde girdi. 67. dakikada Djalo farkı 3'e yükseltirken, ev sahibi ekipte Bayala 84. dakikada kaydettiği gol ile maçın skorunu belirledi.

Ajaccio galibiyete hasret

Bu sonuçla birlikte henüz galibiyeti olmayan Ajaccio 1 puanda kaldı. Lille ise puanını 7'ye yükseltmeyi başardı.



