Aito Garcia Reneses: "Takımımın bugünkü oyunundan memnunum"
Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci maç döneminde temsilcimiz Anadolu Efes'e uzatma sonunda 106-105 mağlup olan ALBA Berlin'in başantrenörü Aito Garcia Reneses, mağlup olmalarına rağmen takımının oyunundan memnun olduğunu dile getirdi.
Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci maç döneminde temsilcimiz Anadolu Efes'e uzatma sonunda 106-105 mağlup olan ALBA Berlin'in başantrenörü Aito Garcia Reneses, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Sözlerine Anadolu Efes’i tebrik ederek başlayan Reneses, "Takımımın bugünkü oyunundan memnunum. Limitlerimizi zorladık. Bugüne dair tek mutsuzluğum Martin Hermannsson’un sakatlık yaşamasıydı." değerlendirmesinde bulundu.