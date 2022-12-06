Kariyerindeki son Dünya Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Lionel Messi, Katar'daki kupada Arjantin'le 9 Aralık'taki çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Messi'yi takım içerisinde Rodrigo de Paul nasıl bir an olsun yalnız bırakmıyorsa, saha dışında da ailesi bırakmıyor. 35 yaşındaki süper starın eşi Antonella Roccuzzo, çocukları Thiago, Mateo ve Ciro ile birlikte Tangocular'ın tüm maçlarını tribünden takip ediyor, Milli Takım 'ın gollerinde büyük sevinç yaşıyorlar.

Son 16 Turu'nda 2-1 kazanılan Avustralya karşılaşmasında ağları havalandıran tecrübeli oyuncunun eşi ve çocukları, mücadele sonunda hemen soluğu Messi'nin yanında aldılar.