Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Sevim Yamaç, "Ailelerimiz, ' futbol erkek işi, kızlar futboldan ne anlar' diye karşı çıkıyorlardı. Tüm engellemelere rağmen ben ve arkadaşlarım oynuyorsak artık destek versinler" dedi.

Haftanın iki günü İpekyolu ilçesindeki sahada antrenman yapan sporcular, bu yıl 3'üncü ligde mücadele edecek. Futbola kazandırılan kızların hikayesi, geçen yıl ailelerinin 'Futbol erkek işi', 'Kızlar futboldan ne anlar' gibi söylemlerde bulunmasıyla başladı. Futbol antrenörü Mecit Tekin'in ailelerini ikna ettiği 50 sporcu, şimdi Van Kadın Futbol Takımı'nda top koşturmanın sevincini yaşarken, yetkililerden de destek bekliyor.

'AİLELERİ İKNA EDİNCE, SPORCU SAYIMIZ DA ARTTI'

Van Kadın Futbol Kulübü'nün başkanlığını yapan antrenör Mecit Tekin, kentte futbol oynamak isteyen çok yetenekli kızların olduğunu söyledi. Tekin, "Kızlarımız birtakım zorluklarla karşılaşıyorlar. Aileleri futbol oynamalarına karşı çıkıyor, istekli değiller. Biz de bu kızlarımızın hayat hikayelerine baktık. Gerçekten çok yetenekli kızlar var. Milli takımda oynamak isteyen de var, beden eğitimi öğretmenliği okumak isteyen de. Biz de onların aileleriyle görüştük, ailelerini ikna ettik. Aileler ikna olunca sporcu sayımız da günden güne arttı. Sayı artınca da bir futbol kulübü kurmaya karar verdik ve Van Kadın Futbol Kulübü'nü kurduk. Şu an 50'nin üzerinde sporcumuz var. Bu işi daha sağlıklı yapabilmemiz için şu ana kadar herhangi bir destek alamadık. Bu kızlarımızı hayallerine kavuşturabilmemiz için maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız var. Bu konuda bize şu ana kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü saha konusunda yardımcı oldu. Sayın Valimiz ve Belediye Başkanlarımızın da bu çocuklarımıza destek olmalarını bekliyoruz. Verilen desteklerle ilimize iyi bir futbol takımı kurulacağına inanıyoruz. İmkan verilirse ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Hedefimiz 2-3 yıl içerisinde takımımızı 1'inci lige çıkarmak" diye konuştu.

'AİLELERİMİZ KARŞI ÇIKMASINA RAĞMEN FUTBOLU BIRAKMADIK'

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Sevim Yamaç, 7 yaşından beri futbol oynadığını belirterek, "Bugüne kadar hiç kimseden destek alamadım. Buralara kadar geldik. Özellikle kıyafet konusunda da çok sıkıntı yaşıyoruz. Ailelerimiz bize, 'futbol erkek işi, kızlar futboldan ne anlar' diyordu ama tüm bunlara rağmen başarılı olduk ve top oynamayı sürdürüyoruz. Bu aşamalardan sonra da destek bekliyoruz. Benim ailemi, antrenörlerimiz ikna etti. Şu an futbol oynadığım için de çok mutluyum ve ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Türkiye'yi temsil etmek, ayrıca geleceğin milli futbolcuları olmak istiyoruz" dedi.

Takımda oynayan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Dilan Şeker de 12 yaşından beri futbol oynadığını ve bu zamana kadar hiçbir destek görmediğini söyledi. Şeker, "Antrenörlerimiz bizim için ellerinden geleni yapıyor ama bu yeterli değil. Yetkililerin bize sahip çıkması gerekir ki bir yere gelelim. Malzeme ve servis konusunda büyük sıkıntı yaşıyoruz. Ailelerimiz, 'futbol erkek işi' demelerine rağmen başarılı olduk. Bundan dolayı da büyük mutluluk yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

DHA