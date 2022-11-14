Ergin KARATAŞ / İZMİR,(DHA)- Karşıyaka'nın Süper Lig 'deki basketbol takımı Pınar Karşıyaka'da uzun yıllardır masörlük yapan Sertaç Kuru, kulübün futbol takımında forma giyen oğlu Batuhan'ın ilk profesyonel maçına çıkmasının gururunu yaşadı. Yeşil-kırmızılıların altyapısında yetişip geçen sezon U17 takımında finallerde oynayan 17 yaşındaki Batuhan Kuru, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki Amasyaspor FK maçında 18 kişilik kadroya alınarak Emre Gemici'nin yerine son anlarda oyuna dahil oldu.

Genç futbolcu, kulübüyle henüz profesyonel sözleşme imzalamadan ilk profesyonel lig maçına çıktı. Sertaç Kuru da tribünde oğlunun yeşil-kırmızılı formayla ilk maçındaki heyecanına ortak oldu. Ailecek Karşıyakalı olan Sertaç Kuru'nun kızı Pınar Kuru da yeşil-kırmızılıların İzmir şampiyonu olan minik kız voleybol takımında forma giyiyor.

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