Dokuz Kuyruklu Tilki efsanesini duymayan yoktur. İşte bu Japon efsanesi Ahri şampiyonunda hayat buluyor. Son zamanlarda oynayanı daha da artan şampiyon K/DA grubunun bir üyesi olarak da iyice popüler oldu. League of Legends evreninde kendisini bilmeyen yoktur. Ahri’nin yeni sezonda yetenek ve rün rehberini, yapılan değişiklikleri hazırladık.

Dokuz Kuyruklu Tilki Ahri

Ahri, Runeterra'nın gizli güçlerine doğduğu günden bu yana bağlılık gösteren bir şampiyondur. Büyüyü saf bir enerjiden meydana gelir. Kullandığı bu büyüyü kürelere dönüştürerek rakiplerinin yaşama sevincini çalmadan önce onların duyguları ile oynar.

Fakat bu tabiatına karşı Ahri, rakiplerinin yaşama sevincini çalıp onları yok ettiğinde, onların bazı hatıralarına da sahip oluyor. Bu yüzden içinde empati yeteneği taşıyor.

Dokuz Kuyruklu Tilki Ahri Oynanış Biçimi

Efsanesi Japon kültürüne dayanan Ahri için merhabet sadece insana özgü bir lüks ve sorumluluktur. Bir suikastçı ve aynı zamanda büyücü olan Ahri'nin pasif skili Vastaya Zarafeti, rakip şampiyona 1.5 saniye içerisinde 2 kez skill isabet ettirdiğinde, 3 saniye kadar %20 ilave hareket hızı vermektedir. Aldatan Küre, klavyeden Q yeteneğinde ise şampiyon bir yönde küre fırlatır. Bu küre ilerlerken rakiplerine büyü hasarı ve dönerken gerçek hasar verir.

Rakiplere yapılan her isabette Ahri'nin Öz Hırsızı yükleri birikir. 9 adet yüke ulaştığında ise bir sonraki Aldatan Küre’si isabet ettiği rakip başına şampiyonun canını yeniler. Tilki Ateşi, klavyeden W yeteneği ise Ahri'nin yakının da bulunan rakipleri kilitlenerek büyü hasarı verir. Çoklu tilki ateşiyle vurulan rakipler, her ilave tilki ateşinden %30 kadar hasar alır.

Dip Not: Tilki Ateşi skili kısa süre önce Ayartan Öpücük skilinden isabet yiyen, daha sonra Ahri’nin kısa süre önce saldırdığı hedeflere öncelik verir. Eğer bu skill bir hedefe denk gelmemiş ise en yakındaki hedef yerine şampiyonlara öncelik verir.

Ayartan Öpücük, klavyeden E yeteneğinde ise isabet ettiği ilk rakibe büyü hasarı verir. Aynı zamanda hedefini ayartarak, Ahri'ye doğru yürümesini sağlar. isabet alan rakipler 3 saniyeliğine savunmasız hale gelir. Şampiyonun yeteneklerin %20 kadar daha fazla hasar alır.

Ruh Saldırısı, klavyeden R yeteneğinde ise Ahri bir hareketle yerinden fırlayıverir. Attığı 3 öz ışınıyla yakınındaki rakiplere büyü hasarı verir. Bekleme süresinden önce 10 saniye içinde 3 defaya kadar kullanılabilir.

Dokuz Kuyruklu Tilki Ahri S11 Rün Dizilimi

K/DA grubundan da çok iyi tanıyıp bildiğimiz Ahri’nin yeni sezonda rün dizilimi ve rehberi;

Hâkimiyet

Elektrik Ver

Ani Darbe

Gözyuvarı Koleksiyonu

Mükemmel Avcı

Büyücülük

Mana Akışı Yüzüğü Kızart ve;

+ 10 Değişen Kuvvet

+ 10 Değişen Kuvvet

+ 15 ila 90 Can (seviyeye bağlı)

Dokuz Kuyruklu Tilki Ahri S11 Yetenek Skilleri

Ahri şampiyonunu tercih eden oyuncuların pek çoğu Japon mitolojisindeki dokuz kuyruklu tilkiden esinlenilerek oluşturulan bu şampiyonun skillerini de oldukça beğenmektedir. S11 yetenek skilleri dağılımı ise;

Aldatan Küre: 1- 4- 5- 7- 9

Tilki Ateşi: 2- 8- 10- 12- 13

Ayartan Öpücük: 3- 14- 15- 17- 18

Ruh Saldırısı: 6- 11- 16

Dokuz Kuyruklu Tilki Ahri S11 Counter Pickler

Ahri’nin zayıf olduğu ve dikkat etmesi gereken şampiyonlar;

Annie

Diana

Kassadin

Talon

Swain

Dokuz Kuyruklu Tilki Ahri Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.

Tutuştur: Rakibi tutuşturarak 5 saniye boyunca 80 ile 505 gerçek hasar verir. Rakip şampiyonun açığa çıkmasını sağlar.

Luden'in Çığlığı

Zhonya'nın Kumsaati

Sihirbaz Pabuçları

Rabadon'un Şapkası

Rylai'nin Kristal Asası

Morellonomikon

Dokuz Kuyruklu Tilki Ahri Kostümleri

Ahri'nin hanedan kostümü oldukça hoş bir şekilde kendisine çok bağlatır. Diğer şampiyonlarda bulunmayışı da ayrı bir özelliğini yansıtır. Ahri'nin tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

Hanedan Kostümü

Gece Yarısı Kostümü

Tilki Ateşi Kostümü

Popstar Kostümü

Gözüpek Kostümü

Okullu Kostümü

Arcade Kostümü

Yıldız Muhafızı Kostümü

K/DA Popstar Kostümü

K/DA More Kostümü