Ahmetcan Kaplan'dan Özkan Sümer Futbol Akademisi'ne ziyaret
Trabzonspor akademisinin son gözdesi Ahmetcan Kaplan Türkiye'den Ajax'a transfer olan ilk Türk futbolcu olmuştu. Genç oyuncu Ajax transferi sonrası yetiştiği akademi ve hocalarını ziyaret ederek vedalaştı.
Trabzonspor altyapısından yetişerek Hollanda ekibi Ajax’a transfer olan Ahmetcan Kaplan, Özkan Sümer Futbol Akademisi’ni ziyaret etti.
Ahmetcan, Altyapı Koordinatörü Hamit Cihan ve genç sporcularla vedalaştı.
Altyapı Koordinatörü Cihan da Ahmetcan Kaplan’ı tebrik ederek kariyerinde başarılar diledi.
9.5 milyon Euro'ya gitti...
Trabzonspor'la geçen sezon şampiyonluk yaşayan ve Süper Lig kariyerinde 14 maça çıkan 19 yaşındaki stoper Ajax'ın Türkiye'den kadrosuna kattığı ilk isim olmuştu. Ahmetcan Kaplan'ın sözleşmesinde sonraki satıştan da %15'lik pay bulunuyor...
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1561323150066974721?s=20&t=N28jHXCjippdvYHAyCvPlQ