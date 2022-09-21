Trabzonspor altyapısından yetişen ve sezon başında 9.5 milyon Euro bedelle Hollanda devi Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takım 'dan davet almıştı. Ay-Yıldızlılar'ın kadrosuna katılan 19 yaşındaki oyuncu şanssız bir sakatlık geçirdi. Genç savunmacı ön çapraz bağındaki kısmi yırtık nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkartıldı.

Diz burkulması yaşadı

Ümit Milli Takım'dan yapılan açıklamada, "Ahmetcan Kaplan, antrenmanda temas içermeyen bir sol diz yaralanması geçirmiştir. Yaşadığı diz burkulması nedeniyle yapılan tetkikler sonucunda ön çapraz bağda kısmi yırtık tanısıyla tedavisi planlanarak aday kadrodan çıkarılmıştır" ifadelerine yer verildi.