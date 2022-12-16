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Ahmetcan Kaplan'dan kötü haber!

Sezon başında Trabzonspor'dan, Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan'dan kötü haber geldi. Hollanda devi, 19 yaşındaki futbolcunun antrenmanda ciddi bir sakatlık yaşadığını duyurdu.

16 Aralık 2022, Cuma 21:43 Son Güncelleme:
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Ahmetcan Kaplan'dan kötü haber!

Son dönemde Trabzonspor altyapısının yetiştirmiş olduğu en büyük yeteneklerden biri olan Ahmetcan Kaplan geçen sezon ilk kez çıktığı A takımla 18 maçta forma giymişti. 19 yaşındaki futbolcu kısa sürede gösterdiği performansla devleri peşine takmıştı. Günün sonunda ise 'Futbolcu fabrikası' olarak bilinen Hollanda devi Ajax tam 9.5 milyon Euro karşılığında genç oyuncuyu renklerine bağlamıştı.

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Operasyon başarılı geçti

Henüz Ajax'la resmi karşılaşmaya çıkamayan Ahmetcan Kaplan'dan bugün kötü haber geldi. Ajax, genç oyuncumuzun antrenman esnasında sol dizinden ciddi bir sakatlık yaşadığını duyurdu. Yıldız oyuncunun başarılı bir operasyon geçirdiği de not düşüldü. Başarılı futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağının belirsiz olduğu kaydedilirken, Hollanda ekibinin sosyal medya hesabından, 'Geçmiş olsun Ahmetcan Kaplan' mesajı paylaşıldı.

İşte o paylaşım: 

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