Ahmetcan Kaplan transferi resmen açıklandı!

Ajax, Ahmetcan Kaplan ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Hollanda ekibi, Ahmetcan için 9.5 milyon Euro bonservis artı bir sonraki satışın kârından %15 pay ödeyecek.

Trabzonspor 'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

Profesyonel futbolcumuz Ahmetcan Kaplan'ın Ajax Kulübüne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Profesyonel futbolcumuz Ahmetcan Kaplan'ın Ajax Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Ajax, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 9.500.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, 9.500.000.-EUR'u aşan kısmın %15'i Ajax tarafından Kulübümüze ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, elde edilen transfer gelirinin %5.3 ü oranında ödeme yapılacaktır.







