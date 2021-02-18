Ahmet Yıldırım süper ligde forma giymiş olan Türk futbolcular arasındadır. Şuan da emekli olmuş olan Ahmet Yıldırım kariyerine teknik direktör olarak sürdürmektedir. Ahmet Yıldırım futbolu bıraktıktan sonra pek çok takımı çalıştırma fırsatı bulmuştur. Özellikle birçok Anadolu kulübünü çalıştırmış olan Ahmet Yıldırım futbolculuk kariyeri boyunca Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük takımlarda da oynama fırsatı bulmuştur. Ahmet Yıldırım 2009 yılında ise futbol hayatını sonlandırmıştır. Aynı zamanda futbolculuk döneminde başarılı grafiğini Türkiye a milli takımında da çizmiştir.

Ahmet Yıldırım kariyeri boyunca 400'e yakın resmi maçta forma giymiştir. Stoper oyuncularından olan Ahmet Yıldırım sol ayaklı bir stoperdir. Aynı zamanda kariyerinde orta saha da ve orta sahanın sol tarafında da oynama fırsatı bulmuştur. Ahmet Yıldırım'ın kariyeri boyunca 2 tane süper lig şampiyonluğu ve bir tane de Türkiye kupası şampiyonluğu bulunmaktadır. Aynı zamanda Galatasaray ile oynadığı 1999 - 2001 sezonu arasında Uefa Avrupa kupası şampiyonluğu ve süper kupa şampiyonluğunu da yaşayarak kariyerine bu kupaları da eklemiştir. Ahmet Yıldırım sadece Fenerbahçe ve Galatasaray değil aynı zamanda Beşiktaş gibi Türkiye'nin büyük kulüplerinde de forma giyme şansı bulmuştur. Ahmet Yıldırım'ın kariyeri boyunca 15 tane de golü bulunmaktadır. Futbolculuk kariyeri boyunca başarılı bir performans sergilemiş ve futbolu bıraktıktan sonra da teknik direktörlük performansı beğenilmiştir.

Ahmet Yıldırım nereli?

Ahmet Yıldırım Amasya doğumludur. Aslen Amasyalı bir aileden gelmektedir.

Ahmet Yıldırım kaç yaşında?

Ahmet Yıldırım 1974 doğumludur. 46 yaşındadır.

Ahmet Yıldırım'ın boyu kaç?

Ahmet Yıldırım'ın boyu 1.89 metredir.

Ahmet Yıldırım hangi takımlarda oynadı?

Kariyeri boyunca birçok farklı takımda oynama fırsatı bulan Ahmet Yıldırım önce İzmirspor'da oynamaya başlamıştır. İzmirspor'da profesyonel kariyerine başlayan Ahmet Yıldırım daha sonra Fenerbahçe ile anlaşarak Fenerbahçe forması giymeye başlamıştır. Fenerbahçe'den sonra da Samsunspor ile anlaşmış ve burada da kiralık olarak forma giymiştir. Ahmet Yıldırım'ın bir sonraki durağı ise Ankaragücü olmuştur. Ankaragücünden sonra İstanbulspor ile de anlaşmıştır. İstanbulspor'dan sonra yolu Galatasaray ile kesişmiş ve Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Beşiktaş ile anlaşmıştır.

Ahmet Yıldırım'ın bir diğer oynadığı takım ise Ankaraspor olmuştur. Daha sonra Şekerspor, Malatyaspor ve son olarak da Adanaspor ile anlaşmıştır. Adanaspor'da jübile yaparak futbol kariyerini sonlandırmıştır.

Ahmet Yıldırım'ın Milli Takım performansı

Ahmet Yıldırım milli takıma ilk kez 1994 yılında davet edilmiş bir futbolcudur. 1994 yılında Türkiye U21 takımı ile çıkmış olduğu 3 maçta gol atamamıştır. Daha sonra 2002 - 2003 yılları için de Türkiye A2 takımına davet edilmiştir. Burada da 2 maçta oynamıştır. İlk kez ise 2003 yılında Türkiye a milli takımında forma giymiştir. Türkiye a milli takımında 2003 yılında yalnızca 4 maçta forma giymiştir. Milli takım performansı ile hiç gol atamamıştır.