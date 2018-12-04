Ahmet Yavuz: '3-0’lık mağlubiyeti hak etmedik'

Alınan 3-0’lık mağlubiyeti hak etmediklerini kaydeden Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Ahmet Yavuz, yakaladıkları birçok pozisyondan yararlanamadıklarını belirtti.

Oyuncularını tebrik eden Yavuz, "Oyuncularımız, bizi biz yapan doğruları sahaya yansıttı. Kazanmak için oynadılar. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum, teşekkür ediyorum. Özellikle seyircimiz, maçın başından sonuna kadar bizi destekledi. Onlara da teşekkür ediyorum. Biz biliyoruz ki doğru yoldayız. Hem futbol hem de camia olarak hep beraber çok net bir duruş sergiliyoruz. İnşallah böyle devam edecek. Maçın sonucuna baktığımızda 3-0 gözüküyor ama bunu hak ettiğimize inanmıyorum. Sanırım rakipten çok daha net pozisyonlara girdik." ifadelerini kullandı.

Göztepe’nin kardeş kulüpleri olduğunu vurgulayan Yavuz, "Hakan Çinemre’ye özellikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok üzüldüm. Çünkü Türkiye’de yetişmiş yetenekli oyunculardan biri. Maçın başında olmasına çok üzüldüm. Göztepe, bizim kardeş kulübümüz. Onlara da kendi liglerinde başarılar diliyorum. İyi ve pozitif bir futbol oynuyorlar. İnşallah devam ederler." diye konuştu.