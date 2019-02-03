Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 6-2 mağlup etti. maç sonunda Ahmet Ürkmezgil'in Kagawa hakkında açıklamaları damga vurdu.

Ürkmezgil'in Kagawa hakkında açıklamaları şöyle;

Kagawa'yı takıma faydalı olsun diye aldık. Her şey ani oldu. Ancak son detayları bilmiyorum. Olaylar çok hızlı gelişti. Ben açıkçası Şenol hocanın bu konulardaki hassasiyetini bildiğim için Kagawa 18'de bile olmaz diye düşündüm. Çok hızlı gelişen bir transferdi. Performansından çok mutluyuz. Türk futbolu, Türk futbol taraftarı da iyi bir oyuncuyu izlediler.