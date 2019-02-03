Ahmet Ürkmezgil'den Kagawa açıklaması: Opsiyonu var!

Beşiktaş, Antalyaspor'u 6-2 mağlup ederken, karşılaşma sonrası Ahmet Ürkmezgil'in Kagawa'nın sözleşmesi ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

03 Şubat 2019, Pazar 21:30
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Ahmet Ürkmezgil'den Kagawa açıklaması: Opsiyonu var!

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 6-2 mağlup etti. maç sonunda Ahmet Ürkmezgil'in Kagawa hakkında açıklamaları damga vurdu.

Ürkmezgil'in Kagawa hakkında açıklamaları şöyle;

Kagawa'yı takıma faydalı olsun diye aldık. Her şey ani oldu. Ancak son detayları bilmiyorum. Olaylar çok hızlı gelişti. Ben açıkçası Şenol hocanın bu konulardaki hassasiyetini bildiğim için Kagawa 18'de bile olmaz diye düşündüm. Çok hızlı gelişen bir transferdi. Performansından çok mutluyuz. Türk futbolu, Türk futbol taraftarı da iyi bir oyuncuyu izlediler. 

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