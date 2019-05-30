Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Ürkmezgil, teknik direktör konusunda Abdullah Avcı ile ne zaman sözleşme imzalanacağını, anlaşmanın hangi aşamada olduğunu açıkladı.

İşte Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Ürkmezgil'in açıklamaları:

"Abdullah Avcı ile bir takım görüşmelerimiz var. Olumlu seyrediyor. Atılmış bir imza yok. Kesinleşmiş bir şey yok. O noktaya gelince kulübümüz açıklama yapacak."

"Büyük takımda olmayı her hoca ister. Abdullah Avcı'nın heyecanı da olacaktır. Avcı ile kontrat detayları konuşulmadı. Bu detayları konuşacağız birkaç gün içinde. Aşılmayacak meseleler değil. Başakşehir ile ilgisini kesmesini bekledik."

"Abdullah Avcı ile yardımcı hocaları, ekibi ile ilgili konuşacağız. İlla olmasını istediği isimler olacaktır. Bizden kalmasını istediğimiz insanlar vardır. Rahatlıkla konuşarak hallederiz."