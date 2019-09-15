Ahmet Ürkmezgil: 'Top toplayıcıya yavaş davranmasını söyledi'

Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından konuşan Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Ürkmezgil, Gazişehir'in teknik direktörü Marius Sumudica hakkında eleştirilerde bulundu: "Rakip takımın teknik direktörünü önceki yıllardan da biliyoruz. Rakip hoca, ilk yarının sonunda 4. hakemin önünde top toplayıcı çocuğa yavaş davranmasını söyledi. Aşağı inip çocuklardan da tekrar dinledim. İkinci yarı yine çok yavaş ve yerden şekilde topu kaleciye vermeye başladılar"

Hakem yönetimleri konusunda da açıklamalar yapan Ürkmezgil, "Sayın Zekeriya Başkan göreve geldiğinde kendini kutlamıştım. Bu sene gerçekten tüm olaylarla ilgili çok daha dikkatli olmamız gerektiğini söylemiştim ki geçen sene çok şeyler yaşanmıştı. VAR yine gündeme geldi ve bugün bunun neticesi mi kafam karışıyor. Bugün VAR'da Koray Gençerler nasıl verildi ki geçen hafta Rize maçında da o vardı sanırım. Dördüncü hakem de herhalde ligimizin en genç hakemlerindendi. Hakem, Dorukhan'a gelen tekmeyi sarı kartla geçiştirdi. O kartın rengi sarı mı olmalıydı? Penaltıdan önceki taç atışı VAR'dan incelenmeliydi. Ligde daha 4. haftadan hakem hatalarının bu boyutlara ulaşması düşüdürücü ve korkutucu" dedi.